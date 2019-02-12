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مقتل 17 شخصا بحريق داخل فندق في نيودلهي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 17 شخصا بحريق داخل فندق في نيودلهي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي  17 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق شب في فندق "أربيت بالاس" في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء.

 

ووفقا لوسائل إعلام هندية فإن الحريق اندلع فجر اليوم، في الفندق المتكون من 3 طوابق، وقد تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء 34 شخصا.

 

وذكرت مصادر أمنية أن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الاختناق، وأن اثنين من النزلاء توفيا بعد قفزهما من النافذة هربا من النيران.

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