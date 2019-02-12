الصين تختبر أقوى سلاح بحري في العالم

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اختبرت الصين أقوى سلاحا بحريا، قد يظهر في الخدمة في منتصف العشرينات.

وفقا ل CNBC ، إن السلاح هو "ريلغان"، الذي قام المطورون الصينيون بتركيبه لأول مرة على سفينة حربية. وقد أظهر السلاح الجديد الذي يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية بدلاً من البارود، نتائج جيدة.

ويمكن لقذيفة أطلقت من الريلغان الصيني والطيران بسرعة 2.5 كيلومتر في الثانية أن تصل إلى هدف يقع على مسافة 200 كيلومتر. وكمثال بياني، تفيد التقارير أن قذيفة من مدفع ريلغان، موجود في واشنطن، يمكنها الوصول إلى فيلادلفيا في أقل من 90 ثانية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ريلغان يسمح بالجمع بين قوة المدفعية ومدى التدمير، وكان هذا متاح في السابق فقط للذخيرة العالية الدقة. وبحسب الموقع، فإن الريلغان الصيني يتفوق على الأمريكي بكثير.