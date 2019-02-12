رونالدو يستعد لافتتاح فندق فخم بمدينة مراكش

يفتتح نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو رسميًا، في غضون أيام قليلة، أول فندق له بأرقى الأماكن السياحية بمدينة مراكش بالمغرب، ويتبع الفندق الفخم المجموعة التجارية التي يمتلكها النجم البرتغالي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن رونالدو أصبح مولعًا بقضاء عطلته بالمغرب وتحديدا بالمدينة السياحية مراكش، التي قضى فيها الكثير من الأوقات خلال السنوات الأخيرة، كما كانت تربطه علاقة وطيدة بنجم الكاي وان العالمي البطل المغربي بدر هاري.

وقالت الصحيفة إن الفندق الجديد سيكون من أفخم الفنادق بالمملكة، الأمر الذي سيجعل رونالدو يكثف زياراته للمغرب خلال السنوات المقبلة للاستمتاع ومتابعة سير العمل بالفندق.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لعلامة الفندق التجارية على موقع التواصل الاجتماعيفيسبوك قرب افتتاح فندق رونالدو الجديد بمراكش، كما أرفقت إعلانها بصور رائعة تظهر أهم ما يميز غرف ومرافق الفندق من جودة عالية.