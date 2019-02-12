كيف تحمي هاتفك أثناء الاتصال بـ”wifi” في الأماكن العامة؟

لا يطرح الاتصال بشبكة الإنترنت في منزلك أي إشكال لأنها آمنة، لكن عندما يتعلق الأمر بواي فاي في الأماكن العامة فإن الأمر مختلف. بهذا التقرير -الذي نشرته مجلة “وايرد” الأميركية- قال الكاتب ديفيد نيلد إن الاتصال بشبكة واي فاي بالأماكن العامة أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى، ولكن ذلك ليس آمنا تماما لأنك لا تعرف من قام بإعدادها أو من يتصل بها.

ومن الأفضل ألا تستخدمها بتاتا، وعوضا عن ذلك يمكنك استخدام هاتفك الذكي كنقطة اتصال واي فاي. وفي حال اضطررت لاستخدام شبكة واي فاي العامة، فإنه بإمكانك الحد من الضرر المحتمل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

اعرف من تثق؟

شدد الكاتب على ضرورة الحرص على الاتصال بشبكات واي فاي في الأماكن المعروفة لأن شبكتها أكثر أمانا مقارنة بأماكن أخرى، خاصة أن الشركة والأشخاص العاملين فيها يحصلون على أموال مقابل هذا النوع من الخدمات.

ولا توجد شبكة واي فاي عمومية آمنة تماما، بيد أن الشبكات المعروفة أكثر أمانا مقارنة بشبكات واي فاي العمومية العشوائية التي تظهر على هاتفك عندما تكون بمركز التسوق، أو تلك الشبكات التي يديرها طرف ثالث لم تسمع به من قبل.

وبين الكاتب أن هذه الشبكات قد تكون موثوقة، ولكن إذا كانت متاحة لجميع المارة مجانا فما فائدة الأشخاص الذين يديرونها؟ وكيف يربحون المال منها؟ وفي الحقيقة، لا توجد قاعدة أو خطوات سريعة يمكن تطبيقها لاكتشاف شبكات واي فاي الآمنة، ولكن التفكير بشكل منطقي لا يضر.

حاول الاتصال بأقل عدد ممكن من شبكات واي فاي العمومية، وفي حال ذهبت إلى مدينة جديدة فيمكنك استخدام شبكة واي فاي لأحد المتاجر أو المقاهي التي سبق لك وأن اتصلت بها من قبل.

بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTP)

وأشار الكاتب إلى أن غوغل كروم يتيح لك معرفة ما إذا كان الموقع الذي تزوره يستخدم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن المشفر أو غير المشفر من خلال إظهار علامة “غير آمن”.

وتظهر علامة التحذير عندما تتصل بشبكات واي فاي العمومية. وعندما تتصفح الإنترنت عبر استخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن المشفر، لن يكون باستطاعة المتصلين بنفس الشبكة التجسس على بياناتك التي تنتقل بين جهازك وخادم موقع الويب الذي تتصل به. ولكن عند استخدام بروتوكول غير مشفر سيكون من السهل عليهم متابعة كل نشاطاتك على الإنترنت.

لا تشارك العديد من المعلومات

وينصح الكاتب بتوخي الحذر عند الاتصال بشبكة واي فاي عمومية، لاسيما إذا طُلب منك تقديم مجموعة من المعلومات الشخصية، مثل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. وفي حال كنت مضطرًا للاتصال بشبكة واي فاي عمومية فاستخدم تلك المتوفرة بأماكن معروفة، وفكّر في استخدام عنوان بريد إلكتروني بديل وليس الأصلي.

وعموما، تقوم المتاجر والمطاعم بطلب معلومات عنك حتى تكون قادرة على التعرف عليك من خلال العديد من نقاط اتصال واي فاي التي تستغلها في التسويق. لذا فإن الأمر يعود لك لتقرر ما إذا كانت هذه المقايضة تستحق الاتصال بشبكة الإنترنت مجانا.

وحاول قدر الإمكان التقليل من الاتصال بشبكات واي فاي العمومية، وتذكر أن استخدام هاتفك -الذي يوفر خدمة واي فاي مجانية بموقعك أو الاتصال بشبكة واي فاي سبق لك أن استخدمتها- أفضل من تقديم معلوماتك الخاصة لمجموعة من الشركات.

الحد من استخدام خدمة مشاركة الملفات

عندما تكون متصلا بشبكة الإنترنت بمكان عام، فمن الأفضل ألا تستخدم المزايا التي تسمح بمشاركة الملفات الموجودة على أجهزتك. وبالنسبة لجهاز الحاسوب، يعني ذلك الانتقال للشبكة ومركز المشاركة ثم تغيير إعدادات المشاركة المتقدمة، وإيقاف تشغيل مشاركة الملفات ومشاركة الطابعة.

أما بالنسبة لأجهزة الماك من آبل، انتقل إلى تفضيلات النظام، ثم انقر على زر مشاركة، وقم بإلغاء تحديد كل شيء، ثم توجه إلى الباحث وانقر على خدمة إير دروب، واختر ميزة “اسمح لي بأن يتم اكتشافي من قبل”: لا أحد. أما بالنسبة لنظام التشغيل آي أو أس، فابحث عن خدمة إير دروب في مركز التحكم وأوقف تشغيلها. وهكذا لا يمكن لأحد بالقرب منك الولوج إلى ملفاتك، أو إرسال ملف أنت لا ترغب به.

تحقق قبل الدخول

ولفت الكاتب إلى أنه من المهم جدا قراءة الشروط والأحكام المرفقة قبل الاتصال بشبكة واي فاي في مكان عام. قد لا تفهم كل كلمة مدرجة فيه، ولكن يجب أن تكون قادرا على تحديد مجالات الخطر بالشبكة، لا سيما فيما يتعلق بنوع البيانات التي يمكن تجميعها من الجلسة الخاصة بك، وفيما يمكن للآخرين استغلالها.