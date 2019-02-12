شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يطلق أكبر مناورات عسكرية في تاريخ فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
ونشر مادورو، صورا ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، يظهر فيها بأحد معسكرات الجيش التي احتشد فيها آلاف الجنود والمركبات العسكرية.
وفي الفيديو ظهر مادورو وهو يشرف على المناورات التي شاركت فيها قطع مدرعة ودبابات، ورصدت لقطات أخرى الرئيس الفنزويلي وهو يتفحص عددا من الأسلحة، من بينها صاروخ مضاد للدروع حمله على كتفه.
وكان مسرح المناورات في منطقة غابات بولاية ميراندا القريبة من العاصمة كاراكاس.
وأعلن الجيش الفنزويلي في وقت سابق أنه شرع في إجراء مناورات من أجل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".
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