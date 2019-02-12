الخليج 365/ بغداد
نفت السلطات السعودية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي خالد الفيصل.
واضاف الدوسري أن "الأمير الفيصل يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي ليباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين".
ويأتي هذا البيان تعليقا على تقارير عدة نشرت على صفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة.
نفت السلطات السعودية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي خالد الفيصل.
أكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، "عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة... الأمير خالد".
واضاف الدوسري أن "الأمير الفيصل يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي ليباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين".
ويأتي هذا البيان تعليقا على تقارير عدة نشرت على صفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تصدر بيانا بشأن وفاة أمير مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.