نتنياهو يرد على تهديدات الحرس الايراني: ستكون هذه الذكرى الاخيرة للإحتفال بالثورة

الخليج 365/ بغدادهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن هذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية ستكون الأخيرة التي تحتفل بها إيران في حال إقدامها على مهاجمة تل أبيب أو حيفا.

وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة ألقاها (الاثنين)، ردا على تهديد الحرس الثوري الإيراني بـ"محو تل أبيب وحيفا" في حال اعتداء الولايات المتحدة على إيران: "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها".



وأضاف نتنياهو مشددا: "إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وهذه الذكرى ستكون الأخيرة التي يحتفل بها. عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وكان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، قال في تصريح له امس الاثنين: "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية. لكن إذا ما هاجمونا سنمحو تل أبيب وحيفا من على وجه الأرض".

وتشهد المدن الإيرانية في هذه الأيام مسيرات وفعاليات احتفالية يشارك فيها ملايين الإيرانيين وتجرى بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد التي قادها آية الله الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي وفرضت نظام "الجمهورية الإسلامية" في الدولة.

ويندد المشاركون في الاحتفالات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، أحد أشهر الشعارات التي نفذت تحتها الثورة الإسلامية، فيما قام البعض بإحراق أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل.

