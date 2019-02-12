وزراء بريطانيين ينتظرون استقالة رئيسة الحكومة ماي

الخليج 365/ بغداديعتقد غالبية الوزراء بالحكومة البريطانية، أن رئيستهم تيريزا ماي، ستستقيل من منصبها هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من "تلميحات تفوهت بها تيريزا ماي شخصيا.

ليام فوكس وزير التجارة الدولية، واثق من أن ماي ستتقاعد هذا الصيف، وقال إن "كل كلماتها تشير إلى ذلك، لكنها تنتظر أن يحل محلها الشخص المناسب لها، حيث لن يكون لديها الحق في التصويت أثناء طرح الثقة بها".



كما أشار وزير شؤون الأعمال غريغ كلارك، إلى أنه يتوقع أن تترك ماي منصبها طواعية هذا العام.

وفقا للصحيفة، فإن ماي تعتزم الاستقالة بعد فترة وجيزة من إبرام اتفاق Brexit وإن استقالتها سيتم النظر فيها من قبل الجمهور كطريقة لمنع وصول وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إلى السلطة.

وفي وقت سابق، قالت ماي إنها لن تترشح للانتخابات المقبلة في عام 2022، ولن تقود حزب المحافظين في ذلك الموعد.

ورفض المشرعون البريطانيون في يناير الماضي خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط الطلاق النهائي بين البلاد والاتحاد الذي صوّت البريطانيون عليه قبل أكثر من سنتين.

وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهائيا في 29 اذار المقبل، لكن هذا الموعد قابل للتغيير بسبب التعقيدات التي تواجه هذه المسألة.

