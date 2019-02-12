اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مفاوضون من الكونجرس الأمريكي، إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل أمن الحدود لتفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة من المقرر أن يبدأ السبت المقبل.

لكن مساعدا بالكونجرس قال إن الاتفاق لا يشمل تمويلا قدره 5.7 مليار دولار يريده الرئيس دونالد ترامب لإقامة جدار على الحدود.



وأكد السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ" بشأن تمويل برامج أمن الحدود حتى 30 من سبتمبر/أيلول.

وأضاف أن الخبراء "سيعملون بلا كلل للانتهاء من التفاصيل". ولم يقل ما إذا كان ترامب سيحصل على أي أموال لبناء الجدار على حدود المكسيك.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاتفاق والتخلي عن فكرة الحصول على 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونجرس، وتسببت في إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما انتهى الشهر الماضي دون حصوله على تمويل المطلوب.

وأوضح مساعد في الكونجرس طلب عدم الكشف عن اسمه إن المخطط الأولي للاتفاق يشمل تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج جديد على طول الحدود الجنوبية، ويعادل هذا تقريبا المبلغ نفسه الذي خصصه الكونجرس خلال العامين الماضيين.



وأضاف أنه لن يتم استخدام أي جزء من الأموال لبناء "جدار"، وهو ما يروج له ترامب منذ أن أطلق حملته الرئاسية في 2016. ويقول الديمقراطيون إن الجدار سيكون مكلفا وغير فعال.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، منذ أسبوعين تقريبا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفيدراليّة حتّى الخامس عشر من فبراير/شباط.

جاء هذا بعد أن انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.

ووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير/شباط وأعطى الكونجرس وترامب 3 أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.