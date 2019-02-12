17 قتيلا في حريق بفندق في نيودلهي

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مشهد عام لفندق آربيت بالاس في نيودلهي بعد إخماد حريق، الثلاثاء 12 فبراير 2019

قضى 17 شخصا على الأقل في حريق بفندق في نيودلهي قبيل فجر الثلاثاء في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

واندلع الحريق في فندق "آربيت بالاس" الذي يقع في جزء مزدحم وسط نيودلهي. وأظهرت لقطات تصاعد النيران في الطابق الأعلى للفندق.

وقال المسؤول في ادارة الإطفاء سونيل تشودري لوكالة فرانس برس "تأكدنا من إدارات المستشفيات أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلا بينهم طفل".

وذكرت وسائل إعلام محلية إن امرأة والطفل قضيا عندما حاولا القفز من إحدى النوافذ.

وأكد مدير الاطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا لفرانس برس السيطرة على الحريق وإنقاذ 35 شخصا في عملية استمرت بضع ساعات.

وقال مسؤول آخر في جهاز الإطفاء للصحافيين "أرضية الممرات كانت خشبية ولذا لم يتمكن الناس من إخلاء الفندق عبرها".

وأظهرت لقطات دخانا كثيفا وألسنة النيران تتصاعد من الطابق الأخير للفندق المكون من أربع طبقات.

وبدات الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق في الساعات الأولى من الصباح بمساعدة 25 عربة إطفاء على الأقل، فيما أتت النيران على الطابق الأعلى.

والحرائق أمر شائع في الهند بسبب ضعف معايير السلامة وعدم التقيد بالقوانين.

وتتكرر الحرائق بشكل خاص في بومباي العاصمة المالية للهند، حيث يقيم ملايين الأشخاص في أماكن مكتظة ومتهالكة بسبب ارتفاع الإيجارات.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي قتل ستة اشخاص عندما اندلع حريق في مستشفى في بومباي.

وعام 2017 قضى 14 شخصا ايضا في بومباي عندما شب حريق في أحد المطاعم الشهيرة.