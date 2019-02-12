صحيفة: الخراب والإرهاب والسياسات العدوانية نهج ثابت لنظام الملالي

قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "عقود الخراب والإرهاب" انه منذ العام 1979، يسوق "نظام الملالي" في إيران لمصطلح "الثورة"، لكن كل متابع يدرك تماماً أنه طوال أربعة عقود، كان الثابت الوحيد هو الخراب والإرهاب والأجندات العدوانية، وسياسات عقيمة أوصلت مستوى معيشة الشعب الإيراني إلى الحضيض، وأزمات وويلات لا حصر لها، والعالم منذ 40 عاماً يواجه نظاماً لم يظهر أنه قابل ليكون طبيعياً كغيره يلتزم بالقوانين والشريعة الناظمة للعلاقات بين الدول.

وتابعت ان الشعارات الزائفة، والهرب إلى الأمام والنفخ في نار الطائفية البغيضة وتبني المليشيات وزرعها وتسليحها، والتدخل في قضايا الغير واستخدام الأموال لتحقيق المآرب، وتبذير ثروة بلد غني مثل إيران على الجماعات الإرهابية والمشاريع الخبيثة والعقيمة والتسبب بالويلات، جميعها نهج " الملالي" الثابت منذ أن أتى النظام الأخطر في العصر الحديث وقبض على السلطة في إيران، وحولها إلى أوكار تدار منها المؤامرات وشراء ضعاف النفوس واعتماد الشر سياسة وحيدة، وتهديد الأمن والسلام والاستقرار عالمياً، وقمع المعارضة وملاحقتها والقيام بعمليات إرهابية لم تستثن قارة، في تعد سافر على جميع القوانين.

وخلصت الى ان كافة الوقائع تشير إلى أن الثورة الحقيقة سوف تكون من قبل الشعب الإيراني لاجتثاث هذا النظام وطي صفحته إلى الأبد، فالثورة الحقيقة ليست شعارات وتدخلات وتسويق للباطل، بل تكون حقيقية عندما تكون ضد الفقر والجهل والقمع والفساد والظلم.. فهل يحتمل نظام كل العالم يجمع على فشله، صرخات الغضب التي هزت الأرض تحته في عشرات المدن وتمهد لبركان لن يكون إخماده ممكناً.