"الصحة" تطلق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس

اليوم السابع

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم المرحلة الأولى من الحملة القومية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس من عمر 6 سنوات وحتى المرحلة الإعدادية.

وتشمل الحملة تلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية على أن يتم توفير العلاج لهم بالمجان.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت قبل عدة أشهر حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنه .