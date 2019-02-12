AFP:التوصل الى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة

أفادت وكالة "AFP " بأن المشرعين الاميركيين توصلوا الى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد نهاية الأسبوع يتضمن تمويلا بقيمة 1.375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود الجنوبية.
وأوضح أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين السيناتور ريتشارد شالبي للصحافيين "توصلنا الى اتفاق بيننا من حيث المبدأ حول الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى".
وقال مساعدون لأعضاء في مجلس النواب لفرانس برس إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1,375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي كان يطالب بمبلغ 5,7 مليار دولار من أجل مشروعه.
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