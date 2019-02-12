12 جريحا في تصادم عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس

جرح 12 شخصا أحدهم جروحه خطيرة في تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي جنوب غرب ​باريس​ مساء امس، ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع بين العربتين في إيسي-لي-مولينو.

وبعد الانتهاء من عملية الانقاذ قال متحدث باسم جهاز الإطفاء: "إن أحد المصابين في حالة حرجة، فيما أصيب 11 شخصا بجروح أقل خطورة".

يذكر أن الحوادث نادرة جدا على خط الترام المزدحم في ضواحي باريس والذي افتتح قبل عقدين.