حنكش: لن نعطي الثقة للحكومة الحالية ومهمة الكتائب هي المحاسبة

أكد عضو كتلة الكتائب النائب ​الياس حنكش​ أننا "لن نعطي الثقة للحكومة الحالية لأن المكتوب يقرأ من العنوان ف​البيان الوزاري​ هو نفسه كما ​الحكومة​ السابقة وقد اضيف اليه فقرة واحدة عن ​مؤتمر سيدر​"، لافتا الى ان "المشاكل الاجتماعية والعدالة الاجتماعية باتت مفقودة ولا يوجد تعاطٍ جدي مع الملفات الدسمة".

وفي حديث اذاعي شدد حنكش على ان "مهمة الكتائب هي المحاسبة والرقابة التي هي لسوء الحظ مفقودة لدى اركان الحكومة"، مضيفا:"نحن نمارس دورنا حسب ضميرنا وتاريخنا ومسارنا النضالي، ويمكن ان يعطي الثقة اكبر عدد من النواب ولكن سنسأل اللبنانيين هل هم راضين عن النهج المتبع"، معتبرا ان "​حزب الكتائب​ من موقع المعارض للنهج المتبع سيبقى سداً منيعاً لكل التجاوزات".