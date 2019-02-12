وسائل إعلام سورية رسمية: إسرائيل تطلق صواريخ على محافظة جنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال الجيش السوري، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار، أطلقت 4 صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة للجيش في محافظة القنيطرة بجنوب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل لكن لم تقع سوى أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي استهدف أيضًا عدة مواقع في قرى حدودية قرب المنطقة المنزوعة السلاح على هضبة الجولان، والتي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها من المعارضة المسلحة العام الماضي بدعم روسي.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقارير عن الضربات على القنيطرة، بحسب ما نشر موقع رويترز.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق إن إسرائيل استهدفت مواقع في القنيطرة بقذائف الدبابات.

وقال سكان على دراية بالمنطقة إن المواقع التي تعرضت للهجمات تقع في نطاق منطقة استراتيجية تعرف باسم "مثلث الموت" وتربط بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درعا والقنيطرة.

والمنطقة معقل لجماعات مسلحة مدعومة من إيران تقودها جماعة حزب الله اللبنانية. وتزامنت الضربة الصاروخية الإسرائيلية مع احتفال طهران بالذكرى السنوية الأربعين لسقوط الشاه واندلاع الثورة الإسلامية.

وتشن إسرائيل هجمات في سوريا في إطار جهودها للتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا. وتدعم إيران الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.​