ترامب يهاجم الديمقراطيين ويتهم المهاجرين بزيادة الجرائم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أول مؤتمر جماهيري له هذا العام، اليوم الثلاثاء، في المدينة الحدودية "ال باسو" بولاية تكساس، للترويج لأجندته حول الهجرة.

وأصر ترامب في خطابه على أهمية بناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تسلل الهجرة غير الشرعية، وربط بين معدلات الجريمة والمهاجرين، وفق "سي بي اي نيوز".

وشن الرئيس الأمريكي هجومًا على الديمقراطيين، واتهمهم بتأييد "الحدود المفتوحة" ودعم إطلاق صراح المجرمين الخطرين، مشددًا على أن الهجرة غير الشرعية تؤذي الجميع.

وقال ترامب في القاعة المكونة من 6 آلاف مقعد: "نحن نفعل كل ما علينا القيام به سيجري بناء الجدار"، وفق "اي بي سي نيوز".

وأصبحت مدينة "ال باسو"، نقطة محورية حينما ذكرها الرئيس الأمريكي في خطاب حالة الاتحاد لتدعيم دوافعه حول ضرورة بناء الجدار الحدودي، زاعمًا أن الجدار الذي تم بناؤه عام 2008، جعلها أكثر المدن أمانًا بعد أن كانت أخطر المدن، لكن جرائم العنف في المدينة بلغت ذروتها في عام 1993.

وبحلول عام 2006، أي قبل عامين من بدء بناء الجدار، تراجعت بنسبة أكثر من 30%، وفق صحيفة "ال باسو تايمز".