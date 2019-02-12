مواجهات واعتقالات بالضفة وتوغل محدد بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 16 فلسطينيا فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال، كما توغلت جرافات عسكرية صباح اليوم شرق خزاعة بقطاع غزة وقامت بأعمال تجريف.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 16 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة نابلس، أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة بيت فوريك، وذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب بعيار معدني بالبطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت الحي الشرقي في البلدة، وتركزت المواجهات في الشارع الرئيس وقرب المقبرة القديمة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر معروف حمدي خطاطبة، وحققت معه ميدانيا، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، وصادرت مبلغ مالي.

واقتحم جنود الاحتلال مخيم عين بيت الماء غربي نابلس، ونصبوا حاجزا في شارع حيفا المحاذي للمخيم، ومنعوا المركبات من المرور. كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة دير إستيا قضاء سلفيت، واعتقلوا الأسير المحرر جهاد نهاد عبد الله.

وفي سياق التضييق على حركة الفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال طريق رام الله-الجلزون ببوابة حديدية أمام حركة المواطنين وسط الضفة الغربية، علما أن آلاف المواطنين يسافرون على الشارع يوميا.

في قطاع غزة، توغلت ست جرافات عسكرية للاحتلال عبر بوابة "السناطي" في ساعات الصباح، لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة جنوب القطاع غزة.

وقامت الجرافات المتوغلة بعملية تجريف فور توغلها بمحاذاة الشريط الحدودي، وبإسناد من طائرات بدون طيار، فيما لوحظ تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي لإسناد القوات المتوغلة.