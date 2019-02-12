مقتل فتى في شجار عائلي بالقدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الفتى وسام علي العباسي البالغ من العمر 15 عاما من حي راس العامود في مدينة القدس المحتلة، في شجار عائلي، الليلة الماضية.

وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاة الفتى العباسي متأثرا بجروحه إثر تعرضه للطعن في رأسه أثناء الشجار العنيف، فيما أصيب والده بجروح خطيرة ويمكث في غرفة العمليات والعناية الفائقة في مستشفى "هداسا عين كارم".

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مشتبهين في أعقاب شجار عنيف بين أفراد عائلة واحدة نشب في القدس المحتلة، تخلله إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وصفت إحداها بأنها بالغة الخطورة وأبلغ بأن المصاب في حالة حرجة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ظروف الشجار وملابساته وخلفية وقوعه، علما أن الخلفية ما زالت غير معروفة.

وساد في القدس المحتلة الحزن والقلق في أعقاب انتشار النبأ المفجع.