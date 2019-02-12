طلعة عارة: إضراب احتجاجي ضد العنف وجريمة قتل شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس طلعة عارة المحلي الإضراب الاحتجاجي لغاية يوم غد، الأربعاء، في جميع مرافق المكاتب والمؤسسات التابعة للسلطة المحلية، وذلك تنديدا بجريمة قتل الشاب محمد عبد الله أبو زينة (30 عاما) من قرية سالم في منطقة المثلث الشمالي.
وكان الشاب أبو زينة قد توفي إثر إصابته بجروح وصفت بالحرجة، وذلك في أعقاب تعرضه صباح يوم أمس، الإثنين، لجريمة إطلاق نار عندما تواجد أمام مدخل منزله بالقرية. وترك القتيل خلفه زوجة ثاكل وطفلين في مقتبل العمر.
يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري قُتل 8 مواطنين عرب في جرائم إطلاق نار، دون أن تقوم الشرطة بفك رموز أي جريمة أو تنفيذ اعتقالات، وتسارع الشرطة وفور وقوع الجرائم بالتوجه للمحاكم واستصدار أمر يحظر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيق.
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