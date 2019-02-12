مقصلة أردوغان تتواصل.. توقيف 57 شخصا بزعم صلتهم بـ"غولن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت السلطات التركية، الإثنين، قرارا بتوقيف 57 شخصا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، صدر قرار التوقيف عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن، وذكر قرار التوقيف أن الأشخاص الموقوفين ثبت قيامهم باستخدام تطبيق بايلوك للتراسل.

وحظرت تركيا التطبيق بعد محاولة الانقلاب قائلة: "إن أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016، عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً".

وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في عدة ولايات لضبط المطلوبين.





ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.