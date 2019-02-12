ادارة ترامب يحذر الكونغرس من وقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

هددت إدارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، باستخدام ​حق النقض​ (الفيتو) ضد محاولة في ​الكونغرس​ لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب ​اليمن​.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​. لكن الإدارة الأمريكية قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية.

وأضافت أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة ​الولايات المتحدة​ على منع انتشار التطرف العنيف.