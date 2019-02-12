نديم الجميل: جلسات مناقشة البيان الوزاري لن تعطي أي تأثير

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن "​جلسات مناقشة​ ​البيان الوزاري​ التي تجري اليوم لن تعطي أي تأثير، مع التركيبة الحكومية الرائعة المتجانسة، مع أن هناك كثيراً من التحديات المفترض بنواب الأمة أن يخوضوا غمارها، وأهمها الهجمة الإيرانية على ​لبنان​، ومصادرة سيادته مقابل تنافس الطبقة السياسية على ​المحاصصة​"، وتساءل: "لكن هل يسمع من في ​المجلس النيابي​؟".

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