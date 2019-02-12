الشرق الاوسط:العلولا سيؤكد خلال زيارته دعم السعودية لاستقرار لبنان

أوضحت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الشرق الأوسط" إن "زيارة المستشار في ​الديوان​ الملكي ​نزار العلولا​ إلى ​لبنان​ تهدف لتهنئة المسؤولين اللبنانيين والمشاركة في ذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​". وقالت إن العلولا سيؤكد للمسؤولين اللبنانيين "وقوف ودعم ​السعودية​ لاستقرار لبنان وسيادته".

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