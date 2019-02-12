ترامب يوقع أمرا يستهدف تعزيز قدرات بلاده في الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يسمح باستخدام موارد الحكومة لتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات متزايدة على تقدم الصين في ذلك المجال.

ويهدف الأمر التنفيذي إلى "الدفع بنمو اقتصاد الولايات المتحدة، وتعزيز أمننا الاقتصادي والقومي، وتحسين نوعية حياتنا وضمان أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الحريات المدنية والخصوصية والقيم الأمريكية".

كما يدعم الأمر أيضا عمليات البحث وإعادة تدريب العمال ووضع اللوائح.

ولم يتم الكشف عن ميزانية محددة لذلك.

يشار إلى أن الصين تعمل علنا وبشكل متزايد على دفع برامج متقدمة للذكاء الاصطناعي منذ 2017، وتعهدت بإنتاج تكنولوجيا من الدرجة الأولى على مستوى عالمي، مما يهدد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الإبداع التكنولوجي.

وتستخدم بكين تمويلات من ميزانية الدولة من أجل الدفع بمصالحها، من خلال دعم شركات خاصة، كما أنها تصدّر تكنولوجيتها لحكومات بينها أنظمة غير ديمقراطية.

وفي الولايات المتحدة ، يبدي القطاع الخاص حذرا في الدخول في شراكات حول الذكاء الاصطناعي مع الحكومة، وخاصة الجيش.

ويأتي إعلان ترامب في خضم حرب تجارية مع بكين، مع تحديد موعد ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق وإلا ستفرض الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على ورادات من الصين. وتتواصل المفاوضات بين فريقين رفيعي المستوى من كلا البلدين.