الحزب الحاكم بالسودان يرفض مبادرات تشكيل حكومة انتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الإثنين، الرفض القاطع للمبادرات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.

وقال إبراهيم، الذي كان يتحدث لحشد من أنصاره بولاية غرب دارفور، إن الفيصل الوحيد في تداول السلطة سيكون صندوق الاقتراع ليختار الشعب السوداني من يحكمه عبر انتخابات عامة تُجرى العام المقبل.

وأضاف: "ليست هناك حكومة انتقالية، وأن التغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية وإنما عبر الانتخابات"، داعيا القوى السياسية إلى تقديم مشروع وبرنامج سياسي لكسب المواطنين.

كان أساتذة جامعة الخرطوم الوطنية تقدموا بمبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية لتسيير شؤون البلاد لفترة محددة تعقبها انتخابات، وذلك في إطار مساعي حل أزمة السودان الذي يشهد احتجاجات شعبية منذ 19 ديسمبر الماضي.

وصدرت مبادرة أخرى مطلع الأسبوع الجاري تحمل أسماء 52 شخصية قومية سودانية تدعو أيضا إلى تشكيل حكومة انتقالية.

يشار إلى أن أولى المظاهرات الاحتجاجية انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول؛ احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف قبل أن تتصاعد حدتها لتطالب البشير بالتنحي.