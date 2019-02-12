صحيفة بريطانية: تيريزا ماي تستعد للاستقالة الصيف المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الإثنين، إن وزراء في حكومة تيريزا ماي يعتقدون أنها تستعد للاستقالة من منصبها الصيف المقبل، حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها.

ورفض المشرعون البريطانيون، في يناير/كانون الثاني الماضي، خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.



وصوت النواب لصالح مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة، حيث من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.



كانت ماي أكدت، في وقت سابق، أن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "في الموعد المحدد"، وذلك في ختام اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الأوروبية في بروكسل.

واتفقت بروكسل ولندن، في الثامن من فبراير الجاري، على إجراء "محادثات جديدة" لإخراج بريكست من الطريق المسدود حتى وإن رفض الاتحاد الأوروبي مجددا محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعديل اتفاق الانسحاب.

