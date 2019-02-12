الآلاف يتظاهرون لدعم الرئيس نيكولاس مادورو بفنزويلا

شهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس تظاهرات شعبية حاشدة تأييداً للرئيس نيكولاس مادورو ورفضاً للتدخلات الأمريكية في شؤون البلاد الداخلية .
يذكرأن، أطلق الرئيس الفنزويلي مادورو أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد، التي تشهد حاليا أزمة سياسية حادة بعد التشكيك في الانتخابات التي أبقته في الحكم لولاية ثانية.
وأعلن الجيش الفنزويلى فى وقت سابق أنه شرع في إجراء مناورات من أجل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".
وقال مادورو إن المناورات التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، هى الأكثر أهمية في تاريخ فنزويلا، وستكون الأكبر على الإطلاق، مضيفا "يجب أن نستعد للدفاع عن استقلال فنزويلا وسلامة أراضيها واستقلالها".
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