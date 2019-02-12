إندونيسيا: مقتل جلاد داعش خلال معركة مع قوات تدعمها أمريكا فى سوريا

لقى جلاد تنظيم داعش الإندونيسى الشهر الماضى مصرعه خلال معركة مع قوات تدعمها الولايات المتحدة فى سوريا، بعدما ظهر فى مقطع مصور للتنظيم الإرهابى أثناء قيامه بقتل أجنبي، حسبما قالت الشرطة الإندونيسية وشقيق المسلح.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية أمس الثلاثاء، عن الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدى براستيو إن محمد سيف الدين، الذى يستخدم الاسم المستعار أبو وليد، قتل بفعل شظية فى 29 يناير الماضى فى محافظة دير الزور شرقى سوريا.

من جهته، قال معين دين الله بصرى الشقيق الأكبر لسيف الدين، إن أسرته لم تتلق معلومات رسمية بشأن وفاة الأخير، ولكنها رأت صورة لجثته وتعرفت عليه.

وظهر الداعشى الإندونيسى فى عدة مقاطع مصورة على مواقع إلكترونية لمتطرفين، بما فيها مقطع يعود إلى العام 2016 والذى ظهر فيه إلى جانب متطرفين اثنين آخرين من ماليزيا والفلبين لدى قتلهم لثلاثة أجانب، بينهم الصحفى اليابانى كينجى جوتو.