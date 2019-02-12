أستراليا.. مارجريت كونين محامية الدفاع في محاكمة ماكدونالد وإيدي عبيد

مارجريت كونين تصافح إيدي عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أصبحت مارجريت كونين، مسؤولة النيابة البارزة السابقة ناقدة صريحة لمفوضية مكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز.

ونجحت كونين قضائيا في غلق تحقيق أجرته مفوضية مكافحة الفساد ضدها بشأن سلوكيات تتعلق بحادث سيارة.

والآن تتأهب المحامية مارجريت كونين للمثول أمام محكمة جنائية ماراثونية في قضية تمثل نتاجا لتحقيق آخر أجرته مفوضية مكافحة الفساد.

بيد أن كونين تدخل المحكمة هذه المرة كممثلة لفريق الدفاع في القضية التي تضم السياسيين العماليين السابقين بولاية نيو ساوث ويلز إيدي عبيد وأيان ماكدونالد بجانب موسى عبيد حيث يواجه الثلاثي اتهامات تتعلق بصفقة تعدين مشبوهة بمنطقة بيلونج فالي.

وتدفع كونين عن ماكدونالد، وزير التعدين السابق، الذي صدر ضده في يونيو 2017 حكم بالسجن 10 سنوات كحد أقصى لمنحه رخصة استكشاف فحم إلى شركة التعدين "دويلس جريك ماينينج"، المملوكة لزميله السياسي والنقابي السابق جون ميتلاند.

يذكر أن المحاكمة الجنائية لماكدونالد أعقبت سلسلة من تحقيقات مفوضية الفساد بشأن سلوكيات شخصيات عمالية بنيو ساوث ويلز.

وعلمت المحكمة الجمعة أن إيدي عبيد لا يملك محاميا خلال المحاكمة التي تبدأ في 20 مايو وتستمر لمدة 20 أسبوعا.

يشار إلى أن عبيد يقبع في السجن بعد قرار محكمة أسترالية في ديسمبر 2016 بحسبه 5 سنوات كحد أقصى على خلفية إخفاء مصالح تجارية بمنطقة "سركيولار كواي".

وكانت كونين هدفا لمفوضية مكافحة الفساد على خلفية حادث سيارة لصديقة ابنها في مايو 2014.

بيد أن كونين نجحت في الحصول على حكم قضائي لوقف التحقيق في قرار أيدته المحكمة العليا التي قالت إنه لا ينبغي توجيه اتهامات قضائية ضدها على خلفية تلك الادعاءات.