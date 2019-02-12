البحرين تصدر بيانا حول المواطن الهارب بتايلاند "حكيم العريبى"

قدمت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، أنها قدمت مذكرة رسمية إلى مملكة تايلند تتضمن موقف مملكة البحرين بشأن قضية المدعو حكيم العريبي، بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلند، مؤكدة في هذا السياق أن مملكة البحرين كانت سباقة فى تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقًا للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية، وأن إجراءات استرداد العريبي كان قد ترتب عليها حبسه فى مملكة تايلند، فى ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة فى مملكة البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة فى المسابقات الرياضية حتى إنتهاء إجراءات محاكمته.

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