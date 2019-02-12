ترامب في ذكرى ثورة الخميني بإيران: 40 عاما من الفساد والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن حكم العقود الأربعة لنظام طهران بعد ثورة الخميني كان "40 عاما من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "40 عاما من الفساد.. 40 عاما من القمع.. 40 عاما من الإرهاب"، مضيفا: "النظام الإيراني لديه 40 عاما فقط من الفشل، والإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا أكثر إشراقا".

كان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي كتب في وقت سابق الإثنين أيضاً، في تغريدة تعليقا على احتفال إيران بذكرى ثورة الخميني: "لقد مر 40 عاما من الفشل"، وأضاف: "يجب على النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية للشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".

وتابع: "الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا عبر تقديمها الدعم لحزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي، كما أن واشنطن ترفض حيازة طهران صواريخ باليستية.

وكانت إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بهدف منع إيران من التزود بقنبلة ذرية، وأعادت فرض العقوبات على طهران.