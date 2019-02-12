الان تتابع وزير الإعلام اليمني ينتقد بيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: متناقض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني البيان المشترك الصادر عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والوكيل للشئون الإنسانية بشأن الأوضاع في اليمن. وقال الإرياني، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن البيان يناقض التصريحات السابقة للسيد مارك لوكوك الذي حمل المليشيا الحوثية المسئولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الاحمر وعرقلة فتح خطوط آمنه للإمدادات الغذائية.

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