ملك البحرين يتسلم دعوة من الرئيس السيسي لحضور القمة العربية الأوروبية

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

وتسلم الملك الرسالة خلال استقباله سهى إبراهيم محمد، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين.

وأعرب الملك، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتميزة والراسخة التي تربط البلدين والشعبين، وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك على المستويات، مهنئًا الرئيس السيسي لانتخابه رئيسًا...