وول ستريت: ولي العهد السعودي يواصل الاتصال بالقحطاني ويصفه بمستشاره

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية، نقلاً عن مسؤول سعودي، أن ولي العهد السعودي السعودي يواصل الاتصال بمستشاره السابق ​سعود القحطاني​ ويصفه بمستشاره"، مشيرة إلى أن "​الولايات المتحدة​ تضغط على ​السعودية​ لمحاسبة سعود القحطاني".

وأوضحت الصحيفة أن "السعودية تقاوم الضغوط الأمريكية لمحاسبة سعود القحطاني المتهم في قتل خاشقجي"، معتبرة أن "تأثير القحطاني المتواصل يؤكد أن الرد السعودي على مقتل خاشقجي غير ملائم".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية تأكيده "أننا لا نرى أن سعود القحطاني مقيَّد في أنشطته".

ولفتت إلى أن "السعودية لم تغلق المركز الإعلامي الملكي الذي استخدمه القحطاني لتهديد معارضين سعوديين".

يذكر أن القحطاني فصل من منصبه كمستشار في ​الديوان الملكي السعودي​ بعد اتهامه بالضلوع بعملية قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ داخل القنصلية السعودية في ​اسطنبول​.