أعلن مساعد وزير الخارجية البولندي أن "السلطات النروجية أعلنت أن القنصل البولندي سلافومير كوفالسكي شخص غير مرغوب فيه، وبات يستحيل عليه ممارسة مهامه".
من جهتها، أعلنت المتحدّثة باسم الخارجية النروجية كريستين إنشتاد أنّ "سلوك القنصل البولندي لا يتوافق مع دوره ووضعه كدبلوماسي".
كانت هذه تفاصيل خبر النروج تعلن القنصل البولندي لديها "شخصًا غير مرغوب فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.