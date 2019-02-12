النروج تعلن القنصل البولندي لديها "شخصًا غير مرغوب فيه"

أعلن مساعد وزير الخارجية البولندي أن "السلطات ​النروج​ية أعلنت أن القنصل البولندي سلافومير كوفالسكي شخص غير مرغوب فيه، وبات يستحيل عليه ممارسة مهامه".

من جهتها، أعلنت المتحدّثة باسم الخارجية النروجية كريستين إنشتاد أنّ "سلوك القنصل البولندي لا يتوافق مع دوره ووضعه كدبلوماسي".