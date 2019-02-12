أكد المتحدث باسم إمارة منطقة ​مكة المكرمة​ سلطان الدوسري عدم صحة ​الأخبار​ المتداولة حول وفاة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك السعودي ​خالد الفيصل​. ولفت إلى أن "الفيصل يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي ليباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سعودي: لا صحة لشائعة وفاة أمير مكة خالد الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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