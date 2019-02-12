بوغدانوف يبحث مع قدري جميل تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​الشرق الأوسط​ ودول ​شمال أفريقيا​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ استقبل ممثل "​الجبهة الشعبية​ للتغيير والتحرير" رئيس "منصة ​موسكو​" ​قدري جميل​.

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر حول تحقيق التسوية السياسية في ​سوريا​، مع التركيز على مهمة تعجيل استكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في جنيف وفقًا لقرارات مؤتمر ​الحوار الوطني​ السوري وأحكام قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2254".