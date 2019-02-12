بوغدانوف يبحث مع قدري جميل تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل ممثل "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" رئيس "منصة موسكو" قدري جميل.
ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر حول تحقيق التسوية السياسية في سوريا، مع التركيز على مهمة تعجيل استكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في جنيف وفقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254".
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