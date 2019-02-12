بعد منى فاروق وشيما الحاج.. حبس متهمة جديدة في واقعة الفيديوهات الإباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة جديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، المتهم فيها الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر -طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- إن المتهمة الجديدة ظهرت في الفيديوهات المحرزة في القضية.
وقرر قاضي المعارضات، أول أمس الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.
وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.
وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.
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