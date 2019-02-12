حول العالم في 24 ساعة: عدوان إسرائيلي على محافظة القنيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إطلاق مادورو لأكبر مناورات عسكرية في تاريخ فنزويلا، ومقتل 97 مدنيًا جراء انتهاكات الحوثيين في اليمن خلال يناير الماضي، وعدوان إسرائيلي على محافظة القنيطرة.

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