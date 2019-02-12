ظريف: طهران مستعدة للتعاون مع لبنان في المجالات كافة ب

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الإثنين، عن استعداد بلاده، للتعاون مع لبنان في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات.

جاءت تصريحات ظريف في كلمة له خلال حفل استقبال، أقامه مساء اليوم السفير الإيراني في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، ببيروت، بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وبمناسبة العيد الوطني الإيراني.

وقال الوزير ظريف "لا بد لي من أن أتقدم منكم بالتهنئة والتبريك إلى لبنان حكومةً وشعباً، على كل هذه الإنجازات الوطنية التي تمكن من تحقيقها في الآونة الأخيرة لناحية إجراء الانتخابات التشريعية البرلمانية، ولناحية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وفي هذه المناسبة، نعلن أننا اليوم وفي المستقبل أكثر استعدادا من أي يوم مضى للتعاون والتعاضد مع لبنان العزيز في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات".

وأضاف ظريف "أن الارادة الوطنية اللبنانية التي عبرت عن نفسها من خلال المقاومة اللبنانية الشريفة والبطلة والباسلة، إنما تعبر أيضا كعنوان أساسي وكبير متشابه إلى حد كبير لمبادئ وقيم الثورة الإسلامية المباركة في إيران".

وحضر الحفل العديد من الوزراء والمسؤوليين اللبنانيين، وعدد من السفراء العرب والأجانب، إضافةً إلى حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية.