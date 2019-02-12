إنقاذ قارب مهاجرين قبالة السواحل الغربية الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (د ب أ)

تمكن القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي مساء اليوم الإثنين، من إنقاذ مهاجرين غير قانونيين كانوا على متن قارب قبالة السواحل الغربية الليبية، فيما فشلت عملية إنقاذ أخرى.

وقال آمر عمليات القطاع الأوسط بحرس السواحل، العقيد بحار "توفيق امحمد" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "فشل العملية الثانية كان بسبب سوء الأحوال الجوية وقلة إمكانيات حرس السواحل، وفي مثل هذه الحالات تقوم غرفة عمليات الإنقاذ في طرابلس بالاستعانة بأي قطعة بحرية قريبة من المنطقة لتقوم بالانقاذ ونستلم المهاجرين منها لاحقا".

وأبدى العقيد "امحمد" استيائه من قلة إمكانيات الحرس، مضيفا بالقول: "القارب الذي قام بالإنقاذ (قمينس) صغير نسبيا بطول 18 مترا وعرض نحو 3 أمتار، وخزان وقوده لا يسع سوى 2000 لتر من الوقود استهلكها في جولته التي بدأت من صباح اليوم".

وأكد العقيد امحمد اكتمال عملية الإنقاذ الأولى، مؤجلا الحديث في أعداد وجنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم لحين وصولهم الساحل الليبي.