الجبير يواجه أمريكا بشأن جثة خاشقجي

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واجه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن من جديد أسئلة صعبة في ما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا سيما مكان جثته، والتحقيقات التي تجريها بلاده مع القتلة.
وقال الجبير -في لقاء أجراه مع شبكة "سي بي إس" الأميركية لبرنامج "فيس ذا نيشن"، وبث أمس الأحد- إنه لا يعرف مكان جثة جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه القضية مستمر، وأن السلطات السعودية طلبتعدة مرات من تركيا تقديم أدلة حول مكان جثته.
واعترفت السلطات السعودية بأن القتلة قاموا بتقطيع جثة الصحفي عقب قتله في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قنصلية المملكة في إسطنبول، لكن لم يتم بعد العثور على رفاته.
وعندما سألت مذيعة البرنامج الجبير عن مكان جثة جمال خاشقجي، قال "لا نعرف.. قالوا إن الادعاء العام يعمل على محاولة إثبات
وردا على سؤال آخر حول إذا كان يلقي اللوم على الحكومة التركية في هذا الصدد، قال الجبير "أنا ألقي اللوم على المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة"، وهنا واجهته قائلة "أنت تقول إنهم محتجزون لديكم؟ ألا يمكنهم إخبارك أين هي جثته؟" ليجيب الجبير "ما زلنا نحقق، ولدينا عدد من الاحتمالات، سألناهم عما فعلوه مع جثة خاشقجي. وأعتقد أن هذا التحقيق يجري ونتوقع في النهاية أن نجد الحقيقة".
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