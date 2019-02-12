تقرير: وارداتُ الشرق الأوسط من الأسلحة ترتفع للضعفيْن خلال 5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت واردات الشرق الأوسط من الأسلحة للضعفين بين عامي 2013 و2017، مقارنة بالأعوام الخمسة التي سبقتها، بحسب ما كشف تقرير ميونخ للأمن 2019، الذي يأتي قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن بين 15 و17 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء دفاع من 80 دولة حول العالم.

ويبين التقرير أن 53 بالمئة من صادرات الأسلحة لدول الشرق الأوسط كانت من الولايات المتحدة الأميركية، و11 بالمئة من فرنسا، و10 بالمئة من المملكة المتحدة، و2 بالمئة من تركيا.

ويسلط التقرير الضوء على عدم لعب الاتحاد الأوروبي أي دور في مستقبل سورية، بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من سورية، والدور الكبير لكل من روسيا وإيران وتركيا فيها.

وحذر التقرير من "خطر اشتباك" في الشرق الأوسط بين السعودية وأميركا وإسرائيل وإيران، وأن الاشتباك قد يندلع في اليمن أو الخليج العربي أو العراق.

كما ذكر أنه في حال تزعزع النظام العالمي الحالي، ستلعب الدول الهامة في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وبريطانيا وألمانيا دورا من أجل حفظ الاستقرار في منطقتها.