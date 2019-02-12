هـ. إكسال يقتنص تعادلا مثيرا أمام هـ. كفار سابا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتنص فريق هبوعيل إكسال تعادلا مثيرا أمام ضيفه هبوعيل كفار سابا بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 ضاعف هبوعيل كفار سابا تفوقه بهدف ثاني، وفي الدقيقة 84 قلصّ اللاعب تسيون تسيماح النتيجة بهدف هبوعيل إكسال الأول، وفي الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع أدرك اللاعب أنس دبور هدف التعادل لصالح الفريق المضيف.

وبهذا التعادل رفع الفريق الكسلاوي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة ضيفا على سكتسيا نس تسيونا يوم الجمعة المقبل.