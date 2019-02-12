نتائج أولية للانتخابات التمهيدية لـ"العمل": شمولي وشفير ويحيموفيتش وبيرتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية في حزب العمل، التي جرت اليوم الإثنين، أن إيتسيك شمولي احتل المكان الأول، فيما احتل إيتان كابل الموقع الحادي عشر.

وفي الأماكن التالية بدءا من الثاني فاز كل من ستاف شفير وشيلي يحيموفيتش وعمير بيرتس وميراف ميخائيلي وعومر بارليف ورويتل سويد ويائير بينك وميخال بيران وغفري برغيل وإيتان كابل وصالح سعد، على التوالي.

يشار إلى أن هذه القائمة لا تشمل رئيس الحزب، آفي غباي، ولا السكرتير العام للحزب، ولا المواقع المحصنة.

يذكر أن كابل قد خاض في الأسابيع الأخيرة معركة مع غباي، ودعا إلى استبداله. وادعى كل الوقت أنه يدفع ثمن مواجهته مع غباي.

وكان قد شارك نحو 34 ألفا في الانتخابات التي جرت اليوم، يشكلون ما نسبته 56% من المنتسبين للحزب. وأغلقت الصناديق في الساعة 21:30 من مساء اليوم.

وكان قد تنافس 14 عضو كنيست ومرشحا جديدا على الأماكن السبعة الأولى في الانتخابات التي جرت في 84 موقعا في البلاد.

وإلى جانب رئيس الحزب، فقد تم حصين موقعين آخرين، هما الثاني والعاشر.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاعات، التي جرت الأسبوع الماضي، منحت حزب العمل 6 مقاعد فقط في الكنيست القادمة.