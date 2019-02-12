ربع مليون طفل يُزج بهم في نزاعات مُسلحة بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في تقرير بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود" الموافق الثلاثاء، إن "عشرات الآلاف من الأطفال يجري استغلالهم ويستخدمون كجنود في نزاعات مسلحة بجميع أنحاء العالم"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت يونيسيف، أنه "يتم إساءة استخدام عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان على مستوى العالم واستغلالهم كجنود في الحروب والنزاعات المسلحة، وإلى جانب الإجبار على القتال، يُجبر الأطفال أيضا على الأعمال الشاقة"، مُشيرةً إلى أنه "على الرغم من أن هناك قصور في توفير أرقام موثوقة، فإن بعض التقديرات تفترض وجود ما يصل إلى 250 ألف جندي طفل".

وذكرت المنظمة أنه يتم إساءة استغلال كثير من الأطفال على أيدي أطراف متنازعة في الصراعات طويلة الأمد في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسورية واليمن لأغراضها الخاصة، حسب المصدر نفسه، مضيفةً أنه "تم أيضا استخدام فتيات وفتيان كجنود أطفال أو مساعدين لجماعات مسلحة في أفغانستان ومالي و ميانمار".

وقالت: "ليس جميع الأطفال يشاركون في القتال، لكن يضطر كثير منهم للعمل ككشافة أو رسل أو يتعين عليهم الطهي أو جمع الخشب"، مبيّنةً أنه "يتم تزويج بعض الفتيات قسرا بمقاتلين، ويتم استغلال بعض الفتيات وكذلك الفتيان جنسيا أيضا".

وأشارت إلى أنه "في أسوأ الحالات يتم إجبار أطفال على العمل كدروع بشرية، أو تفجير أنفسهم في ساحات مزدحمة".

وناشدت المنظمة جميع الحكومات تكثيف جهودها في مواجهة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الأطفال.