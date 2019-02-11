حافلة لوبي ستارز النيجيري تتعرض لحادثة سير قبل نزال الوداد – صورة

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تعرضت الحافلة التي تقل فريق لوبي ستارز النيجيري، لحادثة سير في الطريق السيار الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، وذلك بعد أن كانت متوجهة صوب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل خوض آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة الغد أمام الوداد.
الحافلة التابعة لنادي الوداد البيضاوي، اصطدمت بحاجز أمني، في غفلة من السائق، ما أدى إلى تهشيم زجاجها الأمامي، غير أن هذا الحادث لم يخلف أي أضرار أو إصابات في صفوف النادي النيجيري، سوى أنه أخر حضور مدرب الفريق للندوة الصحفية.
إليكم صورة للحادث:
ويحل لوبي ستارز، ضيفا ثقيلا، مساء غد الثلاثاء، على الوداد البيضاوي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في رابع مباريات دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية.
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