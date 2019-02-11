أبناء سخنين يفرض التعادل أمام م. تل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية أمام مكابي تل أبيب بدون أهداف، ضمن ختام أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة العليا.
وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين وسط غياب الجماهير بسبب العقوبة التي فرضت على الفريق السخنيني في أعقاب أحداث مباراة مكابي بيتح تيكفا.
وكان الفريق الضيف أكثر خطورة من الفريق السخنيني من حيث الوصول إلى المرمى، ومع ذلك سنحت أمام الأخير فرصا عديدة للتسجيل إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.
وبهذا التعادل رفع سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا رصيده من النقاط إلى 17 نقطة، وقد تراجع إلى المركز الأخير بعد فوز النادي الرياضي أشدود في مباراته الأخيرة.
هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على النادي الرياضي أشدود يوم السبت القادم.
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