الان تتابع بيان من وزارة الخارجية البحرينية بشأن قضية حكيم العريبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضحت وزارة خارجية البحرين أنها قدمت مذكرة رسمية إلى مملكة تايلند تتضمن موقفها بشأن قضية المدعو حكيم العريبي بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلند.

وأضاف البيان أن مملكة البحرين كانت سباقة في تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقا للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية وأن إجراءات استرداد العريبي كان قد ترتب عليها حبسه في مملكة تايلند، وفي ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة في مملكة البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة في المسابقات الرياضية حتى انتهاء إجراءات محاكمته.

وتابع أن وزارة الخارجية تعرب عن ثقتها في استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة تايلند الصديقة وفقا للمبادئ المتعارف عليها إقليميا ودوليا بما يخدم المقصد السامي المتفق عليه بين البلدين الصديقين في تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، وذلك انطلاقا من حقها السيادي في محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائما.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات التايلاندية أفرجت اليوم الاثنين عن لاعب كرة القدم البحريني المحتجز لديها حكيم العريبي، بعد أن أسقطت المنامة مذكرة تسليمه.